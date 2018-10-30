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‘İran İstihbaratı Danimarka’da Saldırı Planladı’

30.10.2018 22:58 | Son Güncelleme

Danimarka, İran istihbarat servisinin Danimarka topraklarında İranlı Arap bir muhalifi öldürme girişiminde bulunduğundan şüpheleniyor

‘İran İstihbaratı Danimarka’da Saldırı Planladı’

Danimarka, İran istihbarat servisinin Danimarka topraklarında İranlı Arap bir muhalifi öldürme girişiminde bulunduğundan şüpheleniyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, İran’ın Danimarka topraklarındaki şüpheli saldırı girişiminin ardından ülkesinin AB genelinde Tahran’a yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacağını kaydetti.

Samuelsen girişimin arkasında İran hükümetinin olduğuna inandığını söyledi ve Tahran’daki Danimarka Büyükelçisini geri çekeceğini bildirdi.

Suikast planıyla bağlantılı olarak İran kökenli bir Norveç vatandaşı 21 Ekim’de İsveç’te tutuklandı ve Danimarka’ya gönderildi.

Norveç vatandaşı şüpheli, suçlamaları reddetti.

Danimarka istihbarat şefi Finn Borch Andersen, saldırıda Ahvaz’ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadele Hareketi (ASMLA) liderinin hedef alındığını söyledi.

ASMLA İran’ın güney batısında petrol üretimi yapılan Khuzestan’daki etnik Araplar tarafından oluşturulmuş ayrılıkçı bir hareket.

Andersen düzenlediği basın konferansında “İran istihbarat servisinin Danimarka topraklarında bir saldırı düzenleme planından söz ediyoruz. Bu kabul edilemez” dedi.

İran suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi ise suçlamaları reddetti. Tasnim haber ajansına göre Kasemi, “Bu İran’ın Avrupa’yla ilişkilerine zarar vermek isteyen düşmanlarının komplolarının devamıdır” dedi.

Avrupa ülkeleri İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmayı ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ve Tahran’a yaptırımları yeniden devreye koymasının ardından kurtarmaya çalışıyor.

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