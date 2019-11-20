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İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarla Tahran'ın iç işlerine karıştığı belirtilerek, İsviçre Büyükelçisi Leitner'a ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi

İran, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Washington'un ülkedeki olaylara ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD yönetiminin İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarla Tahran'ın iç işlerine karıştığı belirtilerek, İsviçre Büyükelçisi Leitner'a ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler İsviçre üzerinden yürütülüyor.

- İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde ölümlere yol açan protestolara başladı. Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

- Pompeo göstericilere destek vermişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da benzin zammı sonrası başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızda." mesajını paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN protesto notası

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