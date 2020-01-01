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  4. İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin "savaş yanlısı açıklamaları ve BM Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" ilişkin Tahran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiğini duyurdu

İran, ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını ABD'li yetkililerin Irak'taki olaylarla ilgili "savaş yanlısı" açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin, "savaş yanlısı açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" ilişkin İran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiği belirtildi.

Tahran'ın savaş isteyen taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın hiçbir tehdit ve akılsızca girişim karşısında eli bağlı değildir ve tüm gücüyle kendini savunacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD hükümeti, başkalarını delilsiz şekilde suçlamak yerine diğer halklarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli ve işgalcilikten vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.

- Irak'ta ABD-İran gerginliği

İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütü, Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesinin Bağdat'taki elçilik saldırısıyla bağlantısını reddederek, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı

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