İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran, ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını ABD'li yetkililerin Irak'taki olaylarla ilgili "savaş yanlısı" açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin, "savaş yanlısı açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" ilişkin İran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiği belirtildi.

Tahran'ın savaş isteyen taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın hiçbir tehdit ve akılsızca girişim karşısında eli bağlı değildir ve tüm gücüyle kendini savunacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD hükümeti, başkalarını delilsiz şekilde suçlamak yerine diğer halklarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli ve işgalcilikten vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.

- Irak'ta ABD-İran gerginliği

İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütü, Irak'ın Kerkük kentindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.