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İran kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Serheng Muhammed Necefi, Hürmüz Boğazı’nda kaçak yakıt taşıyan bir tankere el konulduğunu duyurdu.İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Necefi, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Lenge limanında 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir tankere el koyduklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Serheng Muhammed Necefi, Hürmüz Boğazı’nda kaçak yakıt taşıyan bir tankere el konulduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Necefi, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Lenge limanında 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir tankere el koyduklarını söyledi. General Necefi, ele geçirilen tanker ile Devrim Muhafızları arasında herhangi bir gerginliğin yaşanmadığına işaret ederek, "El konulan tanker 11 mürettebatı ile 250 bin litre kaçak mazot taşımaktaydı" dedi.
El konulan tankerin kaçak mazot taşıdığına işaret eden General Necefi, söz konusu tankerin diğer küçük tankerlerden yakıt alarak, büyük yabancı petrol tankerlerine taşıdıklarını söyledi.
Devrim Muhafızlarına yakın bazı kaynaklar ise Lenge limanından hareket eden tankerin BAE’ye kaçak yakıt taşıdığını ileri sürdü.

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