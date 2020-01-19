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  4. İran Kara Kutuları Göndermiyor

İran Kara Kutuları Göndermiyor

19.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

İran 8 Ocak’ta füzeyle düşürülen Ukrayna yolcu uçağının kara kutusunun Kiev'e gönderilmeyeceğini belirtti

İran Kara Kutuları Göndermiyor

İran 8 Ocak’ta füzeyle düşürülen Ukrayna yolcu uçağının kara kutusunun Kiev'e gönderilmeyeceğini belirtti.

Daha önce basında haberlerde kara kutuların Ukrayna’ya gönderileceği yönünde haberler çımıştı.

Tahran bu yöndeki haberleri yalanladı.

İran, kara kutuları kendisi analiz etmeye çalışacak.

Uçakta vatandaşları bulunan ülkeler kara kutuların İran dışında analiz edilmesi gerektiğini belirtiyordu.

Uçakta; Kanada, İran, İngiltere, İsveç, Afganistan, Ukrayna vatandaşları bulunuyordu. Olayda uçaktaki 176 kişi yaşamını yitirmişti.

İran Sivil Havacılık Organizasyonu’ndan Hasan Rezaifar, kara kutuların İran’da analiz edilmeye çalışıldığını, diğer seçeneklerinin Ukrayna ya da Fransa olduğunu ancak şu anda böyle bir kararın alınmadığını söyledi.

Rezaifar Cumartesi günü ise karar kutuların İran’da çözülemeyeceğini ve Kiev’in isteği üzerine Ukrayna’ya gönderileceğini kaydetmişti. Rezaifar’ın bu konuda neden geri adım attığı netleşmiş değil.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa’nın kara kutuları inceleyebilen az sayıdaki ülkelerden olduğunu belirtmiş, Ukrayna da kayıların kendisine verilmesini beklediğini kaydetmişti.

Fransa yardım için resmi bir talep beklediğini vurgulamıştı.

Bu arada olayda hayatlarını kaybedenlerden 11 Ukraynalı’nın bedenleri ülkelerine gönderildi. Kiev’deki havaalanında bir tören düzenlendi.

Olay sırasında Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme gerçekleştiren İran’da ordu alarm durumundaydı. İran, Irak’ta

Amerikan askerlerinin de bulunduğu iki askeri üsse füze saldırısında bulunmuştu. Bu olaydan kısa süre sonra da Ukrayna uçağının düştüğü yönünde haberler gelmişti.

İran ilk başlarda uçağın füzeyle düştüğü yönündeki söylemlere karşı çıktı ancak 3 gün sonra uçağın kendi füzesiyle düştüğünü doğruladı.

Uçağın düşürülmesinin ilk anda kabul edilmemesi ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.

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