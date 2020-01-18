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  4. İran, kara kutuyu Ukrayna’ya gönderecek

İran, kara kutuyu Ukrayna’ya gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:34 | Son Güncelleme

İran yönetimi, düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna’ya gönderileceğini açıkladı.İran, Tahran’da düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna’ya göndereceğini açıkladı.

İran yönetimi, düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait olan yolcu uçağının kara kutusunun, Ukrayna’ya gönderileceğini açıkladı.
İran, Tahran’da düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna’ya göndereceğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Organizasyonu Müdürü Hasan Rezaifar yaptığı açıklamada, “Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tecrübelerinden faydalanarak kara kutuyu Kiev’de çözmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Rezaifar daha önce yaptığı açıklamalarda kara kutunun Fransa’ya gönderileceğini duyurmuştu.

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