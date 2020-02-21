İran Kara Listeye Alındı

Küresel kara para aklama ve terör finansmanını yakın takip altında tutan, Mali Eylem Görev Gücü (FAFT), İran’ı kara listeye aldı.
Merkezi Paris’te bulunan kuruluşun kararının, yaptırımlar nedeniyle darboğazda olan İran ekonomisini daha da zorlaması bekleniyor.
Bir hafta süren ve 39 üyenin katıldığı genel kurul sonrası yapılan açıklamada İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme Sözleşmesi'nde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulama konusunda başarısız olduğu ve mali reformları hayata geçirmediği belirtildi.
Mali Eylem Görev Gücü’nün kararı, İran’la yapılan finansal işlemlerin daha yakından gözlem altına alınmasına ve İran’la hala iş yapan banka ve firmalara bağlarını koparmaları için uygulanan baskının artmasına yol açacak.
İran devlet haber ajansı IRNA’ya konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesir Hemmati kararı tanımadıklarını ve İran’ın dış ticaretteki istikrarı ve para birimi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savundu.
Mali Eylem Görev Gücü kararında, İran’la iş yapan ülkelerin bu açıklamadan bağımsız olarak denetimlerini arttırabilecekleri ve karşı önlemler alabilecekleri belirtiliyor.
Trump yönetiminin İran’ın nükleer programını kısıtlayan uluslararası nükleer anlaşmadan 2018 yılında geri çekilerek yaptırımları yeniden devreye sokması İran ekonomisini derinden sarstı.
Çok sayıda Batılı mali kurum ve banka, Amerikan yaptırımlarına yanıt olarak Tahran’la olan ilişkilerini kesti ve bu, İran’ın petrol satışlarının ve enerji gelirinin hızla düşmesine neden oldu.
Washington, İran’ın balistik füze programı, nükleer çalışmaları ve Ortadoğu’daki vekalet savaşına son vermesine yol açacak kapsamlı bir anlaşma için maksimum baskı politikası uyguluyor.
Almanya, İngiltere ve Fransa’dan gelen nükleer anlaşmayı kurtarma çabaları da, ABD’nin İran’ı tecrit çabalarına destek konusunda artan bir baskıyla yanıt buldu.
39 üye ülke ve kurumdan oluşan Mali Eylem Görev Gücü, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığına karışan teröristlere, yolsuzluk yapan siyasetçilere ve uluslararası suç örgütlerine sağlanan finansmanın ve kara para aklama çabalarının önünü kesmeyi amaçlıyor.