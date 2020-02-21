İran Kara Listeye Alındı

Küresel kara para aklama ve terör finansmanını yakın takip altında tutan, Mali Eylem Görev Gücü (FAFT), İran’ı kara listeye aldı.

Merkezi Paris’te bulunan kuruluşun kararının, yaptırımlar nedeniyle darboğazda olan İran ekonomisini daha da zorlaması bekleniyor.

Bir hafta süren ve 39 üyenin katıldığı genel kurul sonrası yapılan açıklamada İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme Sözleşmesi'nde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulama konusunda başarısız olduğu ve mali reformları hayata geçirmediği belirtildi.

Mali Eylem Görev Gücü’nün kararı, İran’la yapılan finansal işlemlerin daha yakından gözlem altına alınmasına ve İran’la hala iş yapan banka ve firmalara bağlarını koparmaları için uygulanan baskının artmasına yol açacak.

İran devlet haber ajansı IRNA’ya konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesir Hemmati kararı tanımadıklarını ve İran’ın dış ticaretteki istikrarı ve para birimi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savundu.

Mali Eylem Görev Gücü kararında, İran’la iş yapan ülkelerin bu açıklamadan bağımsız olarak denetimlerini arttırabilecekleri ve karşı önlemler alabilecekleri belirtiliyor.