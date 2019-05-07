İran kara sularını ihlal eden 2 Kuveytli balıkçı ülkelerine döndü

KUVEYT (AA) - İran tarafından kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Kuveytli iki balıkçı ülkelerine döndü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran makamlarının geçen çarşamba serbest bıraktığı iki balıkçıya ülkelerine dönüşlerinde Kuveyt'in Tahran Maslahatgüzarı Fellah el-Hucref eşlik etti.

Balıkçılar Kuveyt Havalimanı'nda Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sami el-Hamed ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Kuveytli iki balıkçı, 28 Nisan'da İran kara sularına yanlışlıkla girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İran makamları, olaydan 3 gün sonra balıkçıları serbest bırakmış ancak ülkeye dönüşleri seyahat belgelerindeki eksiklikler nedeniyle gecikmişti.

