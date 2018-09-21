İran Kerkük petrolünden vazgeçmek istemiyor

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin geçen hafta Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih görüşmesine ilişkin, İran'a yönelik yaptırımlarda Rusya’nın ABD ile birlikte hareket edeceğini düşünmediğini vurgulayan Zengene, "Bana göre bu bir propaganda. ABD'liler sürekli olarak muhtelif yerlere giderek tehditlerde bulunuyor. Bizimle irtibat kuran şirketlere, yarım saat içinde telefon açıyor ve tüm çalışmalarını yakın takibe alıyorlar." diye konuştu.

İran Petrol Bakanı Zengene, Irak'ın petrol üretimini uzun süredir artırmadığını, bunun delillerle sabit olduğunu ileri sürdü.

İran ile Irak arasındaki petrol takasının sürdüğünü ve Kerkük petrolünü tankerlerle taşımaya devam edeceklerini söyleyen Zengene, iki ülke arasındaki petrol ticaretini de artırmak istediklerini belirtti.

Zengene, Bloomberg’e verdiği ve İran hükümetine ait internet sitesinde yayınlanan açıklamasında ABD'nin yaptırımları ve petrol sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla 5 Kasım'da devreye girmesi beklenen ve İran'ın petrol ihracatını en aza indirmeyi hedefleyen ikinci aşama yaptırımlarla kendi petrolünü satmakla zorlanacak Tahran yönetimi, buna rağmen Irak'ın Kerkük kentindeki petrolden vazgeçmek istemiyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, İran ile Irak arasındaki petrol takasının sürdüğünü ve Kerkük petrolünü tankerlerle taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Rusya'yı doğrudan hedef almayan Zengene, şöyle devam etti:

"Düşen petrol arzını telafi ederiz diyenler kim olursa olsun ABD'nin müttefikidir. Bunu diyen İran'a yönelik yaptırımlar için ABD'ye yeşil ışık yakmıştır. Rusya'nın ABD hedefleriyle uyumlu adım attığını söylemiyorum. Rusya böyle bir şeyi yapmayacak kadar büyük bir ülke. Fakat Rusya ile iş birliği içinde olanların bazıları bunu kötüye kullanabilir."

İran'ın petrol üretimi, ihracatı ve ticaret yaptığı ülkelere dair bilgi vermekten kaçınan Zengene, bu konular ABD tarafından yakından takip edildiği ve aleyhlerine kullanıldığı için Washington yönetiminin işine yarayacak bilgi vermeyeceğini söyledi.

Zengene, Trump'ın ABD devleti içindeki uzmanlara da danışmadan İran petrolünü sıfıra indirme kararı aldığını, buna karşılık İran'ın da eli kolu bağlı olmadığını savundu.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında kaybedeceği payı Avrupa'da Rusya, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın alacağı öngörülüyor.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, cumartesi yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan'ı petrol piyasasını dengeleme bahanesiyle İran'ın pazar payını almaya çalışmakla suçlamıştı.