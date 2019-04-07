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İran Kızılayı: “ABD ambargoları maddi yardımı engelliyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:51 | Son Güncelleme

İran Kızılayı, ABD’nin yaptırımlarının, ülkeye yapılacak maddi yardımı engellediğini ileri sürdü.İran’da 80 binden fazla insanın hayatını olumsuz etkileyen sel felaketinde ölü sayısı 70’e yükselirken, bin 900 den fazla yerleşim yerini su bastı.

İran Kızılayı, ABD’nin yaptırımlarının, ülkeye yapılacak maddi yardımı engellediğini ileri sürdü.
İran’da 80 binden fazla insanın hayatını olumsuz etkileyen sel felaketinde ölü sayısı 70’e yükselirken, bin 900 den fazla yerleşim yerini su bastı. İran Kızılayı, ABD’nin yaptırımlarının, ülkeye yapılacak insani yardımı engellediğini açıkladı. İran Kızılayınca yapılan açıklamada, “Kurumumuza hiçbir maddi dış yardım yapılamamaktadır. ABD’nin insanlık dışı yaptırımları sebebiyle para yardımı yapmanın bir yolu yoktur” denildi.
Açıklamada, Türk Kızılayı ile birlikte birkaç grubun mali olmayan yardımlar yaptığı kaydedildi. Yardım eli uzatan ilk yabancı yardım kuruluşu Türk Kızılay afet zedelere çadır, battaniye, halı, hijyen seti ve mutfak malzemesi seti dağıtımı gerçekleştirdi.

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