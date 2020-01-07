İran Kökenli Amerikalıların Sınırında Bekletilmesi Tepkilere Neden Oldu

Bazı kongre üyeleri ve insan hakları örgütleri 60’tan fazla İran kökenli Amerikalı ve İranlının Amerika-Kanada sınırında bekletilmesine tepki gösterdi.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi CAIR, Amerika-Kanada sınırında 11 saatten uzun süre bekletilen 60’tan fazla İran asıllı Amerikalı ve İran vatandaşına destekte bulunduklarını açıkladı. 60 kişinin arasında her yaştan insan bulunduğu belirtildi.

CAIR, tüm bu kişilerin bırakıldıklarını ancak bazılarının ayrıca Washington eyaletindeki bir merkeze geçici olarak götürüldüklerini ve burada da bekletildiklerine dikkat çekti. CAIR yöneticisi Mesih Fuladi yaşananların son derece ciddi sorunlar olduğunu ve Amerika vatandaşlarının da yasadışı şekilde gözaltına alınmaları anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu olay İran’la yaşanan gerginlikle birlikte Amerika İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınırlarda güvenliğin arttırılmasına yönelik açıklamasının ardından geldi.

Amerika Gümrük Muhafaza Birimi’nin sosyal media hesabından yapılan açıklamadaysa İran kökenli Amerikalıların gözaltına alındığı ve Amerika’ya girişlerine izin verilmediği iddiaları yalanlandı. Federal yetkililer ayrıca tatil sezonu olması ve personel sıkıntısından dolayı sınırlardaki işlemlerde yavaşlama olduğunu ifade ettiler.