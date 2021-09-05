“İran Konuşmaya Hazır"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin dünya güçleriyle 2015 tarihli nükleer anlaşmayı canlandırmak için konuşmaya hazır olduğunu belirtti ancak bunun Batı baskısı altında olmaması gerektiği mesajını verdi.

Reisi, Tahran’ın Amerikan yaptırımlarının kalktığı bir müzakere amaçladığını vurguladı.

Fransa ve Almanya, Tahran’a Haziran’da İran’da yapılan seçimlerle duran müzakerelere dönme çağrısı yapmıştı.

Fransa, Batılı ülkelerde İran’ın nükleer programıyla ilgili artan endişeler çerçevesinde görüşmelerin bir an önce başlamasını istiyor.

Geçen ay Fransa, Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler’in İran’ın nükleer programıyla ilgili raporunun ardından endişelerini dile getirmişlerdi.

İran, nükleer programının barış amaçlı olduğunu iddia ediyor ve Amerika’nın 2015 tarihli anlaşmaya dönmesi halinde, nükleer programında da geriye dönüş olabileceğini belirtiyor.

Reisi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Batılılar ve Amerikalılar baskıyla görüşmeler amacında, bu ne çeşit konuşma? Kendi hükümetimizin gündemiyle konuşacağımızı zaten daha önce açıklamıştım ama baskıyla değil” ifadelerini kullandı.

Amaç hedefli müzakereler istediklerini belirten Reisi, adaletsiz olarak nitelediği yaptırımların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Washington, Amerika dahil Batılı ülkelerle İran arasında varılan nükleer anlaşmadan eski Başkan Donald Trump döneminde çekilmişti.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Naftali Bennett Washington'da Başkan Joe Biden'la görüşmüş, iki ülke İran'ın nükleer programını ele almıştı.

Biden, müzakerelerden sonuç çıkmazsa başka seçeneklerin gündeme gelebileceği mesajını vermişti.

