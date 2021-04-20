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  4. "İran Körfez Ülkeleriyle Görüşmelerde Irak'ın Arabuluculuğuna Hazır"

"İran Körfez Ülkeleriyle Görüşmelerde Irak'ın Arabuluculuğuna Hazır"

20.04.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ile İran yetkililerinin Irak’ta görüştüğü yönündeki haberlerin ardından İran’dan bugün yapılan açıklamada, İran yönetiminin, Körfez’deki Arap ülkeleriyle ilişkilerinin iyileştirilmesi için Irak’ın arabuluculuk rolünü memnuniyetle karşıladıkları belirtildi

Suudi Arabistan ile İran yetkililerinin Irak’ta görüştüğü yönündeki haberlerin ardından İran’dan bugün yapılan açıklamada, İran yönetiminin, Körfez’deki Arap ülkeleriyle ilişkilerinin iyileştirilmesi için Irak’ın arabuluculuk rolünü memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Açıklama, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’den geldi. İran Dışişleri Bakanlığı’nın, İran’ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan’la diyaloğa her zaman hazır olduğu yönündeki açıklamasının ertesi günü konuşan Mescidi, Irak’ın arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bir yorumda bulunmadı.

İran devlet haber ajansı IRNA’da yayınlanan habere göre Mescidi, “İran İslam Cumhuriyeti, Tahran’ın zorluk yaşadığı ya da bağlarının soğuduğu ülkelerle yakınlaşabilmesi için Bağdat’ın arabuluculuk girişimini destekliyor” dedi.

Mescidi, görüşmelerle ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilip-kaydedilmediği sorusuna, “Henüz net sonuçlara ulaşmadık ve önemli bir ilerleme kaydetmedik. Somut sonuçlar görebilmemiz için beklememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Üst düzey bir İranlı yetkilinin ve bölgedeki iki kaynağın Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Suudi ve İranlı yetkililer, Irak’ta bir araya gelerek, İran’ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmaya Washington’un yeniden dahil edilme süreciyle ve Yemen’deki iç savaşla ilgili görüştü.

Reuters’ın ulaşmaya çalıştığı Suudi yetkililerden söz konusu görüşme iddialarıyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Suudi Arabistan’daki Sünni iktidar, İran’ın Şii hükümetiyle yapılan uluslararası anlaşmaya, Tahran’ın bölgedeki eylemleri ve füze programı dahil edilmediği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Suudi Arabistan yetkilileri, İran’ın söz konusu anlaşmanın kurallarını ihlal etmeyi sonlandırmasını ve Amerika’nın da anlaşmaya yeniden dahil edilmesini sağlamak amacıyla Viyana’da yürütülen görüşmelerle ilgili olarak daha katı kuralları olan bir anlaşmaya varılması çağrısını yaptı.

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