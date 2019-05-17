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İran: ‘Körfez’deki ABD Gemilerini Kolayca Vurabiliriz’

17.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

Fars haber ajansına göre İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı, kısa menzilli İran füzelerinin ABD’nin Körfez’deki savaş gemilerine kolaylıkla erişebileceğini ve ABD’nin yeni bir savaşın bedelini kaldıramayacağını söyledi

İran: ‘Körfez’deki ABD Gemilerini Kolayca Vurabiliriz’

Fars haber ajansına göre İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı, kısa menzilli İran füzelerinin ABD’nin Körfez’deki savaş gemilerine kolaylıkla erişebileceğini ve ABD’nin yeni bir savaşın bedelini kaldıramayacağını söyledi.

Muhammed Salih Cokar, “Kısa menzilli füzelerimiz bile Basra Körfezi’ndeki ABD savaş gemilerine kolayca erişebilir. Amerika yeni bir savaşın maliyetini kaldıramaz. Ülke insan gücü ve toplumsal koşullar açısından kötü durumda” dedi.

Tahran ve Washington arasında gerilim son haftalarda iyice tırmanmış durumda. ABD, Ortadoğu bölgesindeki askerleri ve çıkarlarının İran tarafından hedef alınabileceği istihbaratını gerekçe göstererek, bölgedeki askeri varlığını arttırmıştı.

İran ABD’yi “psikolojik savaş” yürütmekle suçluyor. İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de Tahran’ın Washington’un 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından başka bir anlaşma için ABD’yle müzakere masasına oturmayacağını söylemişti.

İranlı üst düzey askeri yetkili Rasul Sanai-Rad ise Trump’ı dürüst olmamakla suçladı.“2015 nükleer anlaşmasından çekildikten sonra diplomasi yolunu izlemek istediğini söyledi, ancak İran’ın petrol ihracatını sonlandırmaya çalışıyor. ABD başkanı müzakerelerden ve dost olmaktan söz ederken başımıza silah dayıyor gibi” ifadelerini kullandı.

Sanai-Rad, “ABD liderlerinin davranış biçimi, kendilerinin barış yanlısı olduğu izlenimiyle kamuoyunu kandırmaya çalışırken aslında tehdit ve baskıdan oluşan siyasi bir oyun” dedi.

İran’a uygulanan ekonomik baskının Ruhani’nin iç siyasette köşeye sıkışmasına neden olduğu ve muhafazakar rakiplerine fırsat tanıdığı yorumları yapılıyor.

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