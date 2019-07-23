İran Körfez'deki Tüm Amerika Gemilerini Takip Ediyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Khanzadi yaptığı açıklamada, körfez bölgesindeki tüm Amerikan gemilerini günlük olarak takip ettiklerini ve hareketlerini arşivlediklerini söyledi.

Hanzadi yaptığı açıklamada “Tüm düşman gemilerini özellikle de Amerikan gemilerini bölgeye girdikleri andan itibaren adım adım takip ediyoruz” dedi ve tüm gemilerin hareketlerinin de insansız hava araçları tarafından fotoğraflandığını söyledi.

Hanzadi, “Koalisyon güçlerine ve Amerika’ya ait gemilerin günlük hareketlerinin an be an görüntülerini alıyor ve arşivliyoruz” diye konuştu.

Hanzadi ayrıca İran’ın müttefik ülkelerle birlikte 2020 yılının Mart ayında bölgede bir ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyeceğini de söyledi. Ancak tatbikata hangi ülkelerin katılacağını belirtmedi.

Körfez bölgesinde önce Amerika’yla arasındaki tansiyon yükselen iran bir İngiliz petrol tankerini de alıkoydu. Benzer şekilde İngiltere’de Temmuz ayının başlarında yaptırım kararlarına rağmen Suriye’ye petrol sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle bir İran tankerine el koymuştu.

İngiltere İran’ı uyardı ve tankerlere koruma sağlamak amacıyla bölgeye daha fazla askeri gemi göndermeyi düşündüğünü dile getirdi.

