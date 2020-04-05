HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran koronavirüs konusunda Çin’i ‘dünyayı yanıltmakla’ suçladı

İran koronavirüs konusunda Çin’i ‘dünyayı yanıltmakla’ suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 21:03 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs (Covid-19) vakaları konusunda Çin’in verdiği sayıları ‘acı bir şaka’ olarak nitelendirerek, Pekin yönetimini üstü kapalı olarak yanlış bilanço vererek dünyayı yanıltmakla suçladı.

İran koronavirüs konusunda Çin’i ‘dünyayı yanıltmakla’ suçladı

Video konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin’in verdiği sayıları değerlendirdi.

ÇİN’İN VERDİĞİ SAYILAR 'ACI BİR ŞAKA’ GİBİ

İranlı Sözcü, “Çin’in verdiği sayılar, acı bir şaka gibi. Dünyanın birçok noktasında Çin’den gelen sayılar esas alınarak hastalığın basit bir grip olduğu düşünüldü. Çin bu konuda tüm dünyayla ‘acı bir şaka’ yapmış gibi görünüyor. Çin’de iki ay içinde bu salgın kontrol altına alındığı söyleniyorsa bu konuda daha fazla düşünmeliyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı'Malatya'da sağlıkçılardan 'penguen dansı'
İtalya'da son 24 saatte 525 can kaybı dahaİtalya'da son 24 saatte 525 can kaybı daha
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
İRAN çin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Süleyman Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi

Süleyman Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi

Koronavirüse yakalanan radyocudan dikkat çeken paylaşım!

Koronavirüse yakalanan radyocudan dikkat çeken paylaşım!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

Bilim Kurulu Üyesi 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Diğer Haberler
Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi

Azerbaycan’da can kaybı 7'ye yükseldi

İtalya'da son 24 saatte 525 can kaybı daha

İtalya'da son 24 saatte 525 can kaybı daha

Koronavirüs salgınını 11 Eylül'e benzetti ve ekledi: Ülke genelinde hissedilecek

11 Eylül'e benzetti ve ekledi: Ülke genelinde hissedilecek

ABD'de son 24 saatte 1340 can kaybı

ABD'de can kaybı sayısında korkunç artış

İngiltere'de son 24 saatte 621 can kaybı daha

İngiltere'de son 24 saatte 621 can kaybı daha

ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak

ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı umutlandıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.