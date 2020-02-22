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İran koronavirüs nedeniyle Irak'a hac ziyaretlerini askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

İran yeni tipteki koronavirüs nedeniyle Şii hacıların Irak'a yapacağı hac ziyaretlerini askıya aldı.

İran koronavirüs nedeniyle Irak'a hac ziyaretlerini askıya aldı

Ülkede COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.İran'da yeni koronavirüsten bir kişinin daha öldüğü duyuruldu. Şimdiye kadar 28 vakanın tespit edildiği ülkede ölenlerin sayısı böylece 5’e ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cihanpur ölen kişinin virüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına yakalandığı yeni tespit edilen 10 vaka arasında olduğunu belirtti. Bu vakalardan 8'inin Kum kentinde ikisinin ise başkent Tahran'da tespit edildiği kaydediliyor.

İran'da COVID-19 vakaları ilk kez Çarşamba günü tespit edilmişti. Çoğu vakanın Kum kentinde tespit edilmesi virüsün kentteki Çinli işçilerden yayılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Kum kentinde bir güneş enerjisi santralinin yapımında çalışan Çinli işçilerin virüsü İran'a taşıdığı sanılıyor. İran Şii hacıların Irak'a yapacağı dini seyahatleri de askıya aldı.

Suudi Arabistan da vatandaşlarının İran'a seyahat etmesini yasakladı. İran'da bulunan tüm Suudi vatandaşlarının da virüsün kuluçka süresi olan 14 günü geçirdikten sonra geri dönmesine izin veriliyor.

İtalya'da da bir kadın yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti. Ülkede virüse yakalananların sayısı ise 14'ten 29'a yükseldi. Bu vakalardan 27'sinin Lombardiya'da 2'sinin ise Veneto'da görüldüğü belirtiliyor. İtalya'da daha önce de 78 yaşında bir adam Padova kenti yakınlarında hayatını kaybetmişti.

Reuters, dpa / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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