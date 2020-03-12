İran, koronavirüsle mücadele için IMF'den kredi talep etti

İran, 1962’den bu yana kapısını çalmadığı Uluslararası Para Fonu’na (IMF) koronavirüs salgını nedeniyle başvurmak durumunda kaldı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazarak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istediklerini söyledi.

ZARİF: IMF TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLMALI

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla talebi doğruladı.

Kredinin bir an önce sağlanması gerektiğini belirten Zarif, “IMF/IMF yönetimi Fon’un yetkilerine bağlı kalmalı, tarihin doğru tarafında yer almalı ve sorumlu davranmalı” dedi. Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtmişti.

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass geçtiğimiz hafta ortak bir basın açıklaması düzenleyerek salgınla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını duyurmuştu.

SON 24 SAATTE 75 YAŞAMINI YİTİRDİ

İran Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saat içinde yaşanan 75 yeni ölüm vakasıyla birlikte şimdiye kadar 429 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgın ülkenin neredeyse tamamına yayılırken, doğrulanmış vaka sayısı da 10 bin 75’e yükseldi.

