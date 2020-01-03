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  4. İran Krizi: Pentagon Bölgeye 3 Bin Asker Gönderiyor

İran Krizi: Pentagon Bölgeye 3 Bin Asker Gönderiyor

03.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları komutanının Irak’ta hava operasyonuyla öldürülmesi sonrası İran’dan yükselen intikam yeminlerine yanıt olarak ek güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı

İran Krizi: Pentagon Bölgeye 3 Bin Asker Gönderiyor

Amerika Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları komutanının Irak’ta hava operasyonuyla öldürülmesi sonrası İran’dan yükselen intikam yeminlerine yanıt olarak ek güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. Pentagon, bölgede artan tehditlere karşı, 82. Hava İndirme Tümeni’nden 3 bin askerin bölgeye konuşlandırılacağını bildirdi. ABD, geride bıraktığımız hafta yine aynı birliğe mensup 750 askeri bölgeye sevk etmişti.

İran’ın ikinci askeri ismini Amerika’nın insansız hava aracıyla düzenlediği operasyonda öldürülmesine İran’dan tepkiler sürüyor. İran’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplandı. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney başkanlığında toplanan konseyden yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin bölgedeki en büyük stratejik hataya imza attığı ve Süleymani’nin intikamının en sert şekilde alınacağı belirtildi.

Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası Başkan Donald Trump’ın Twitter’da yaptığı “Süleymani çoktan öldürülmeliydi” açıklamasına yanıt İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Aragaçi’den geldi. Aragaçi, Kasım Süleymani’nin IŞİD’i yenme çabalarındaki rolünün Ortadoğu’da çok sayıda hayat kurtardığını, ABD ve Avrupalıların bunu bir gün anlayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hızlı, güçlü ve kararlı bir şekilde hareket ettiği için ABD Başkan’ı Donald Trump’ı kutladı. ABD’nin kendini savunma hakkı olduğunu belirten Netanyahu, Kasım Süleymani’nin ABD vatandaşları dahil birçok masum kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi.

Hava operasyonunu egemenlik ihlali olarak değerlendiren Irak yönetimi ise Pazar günü parlamentoyu olağanüstü toplayacağını açıkladı. Öte yandan Iraklı Şii Lider Mukteda El Sadr, kendisine bağlı milis güçlere Irak’ı korumaya hazır olma emri verdiğini söyledi. El Sadr, Iraklıları hem dirayetli hem de uyanık olmaya çağırarak Irak topraklarını korumalarını istedi.

Sadr, “Irak’taki direnişin lideri olarak tüm mücahitlere özellikle Mehdi Ordusu’na, Vadedilen Gün Tugayı’na ve diğer tüm gruplara Irak’ı savunmaya hazır olmayı emrediyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bölgede gerilimin artmasından endişe duyduğunu, liderlerin itidalli davranması gerektiğini söyledi ve “Dünya, bu bölgede yeni bir savaşı kaldıramaz” dedi.

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