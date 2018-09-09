HABER

İran Kuzey Irak’a hava saldırısını doğruladı

09.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak’ta İran Kürdistanı Demokrat Partisi’ni hedef alan hava saldırısı düzenlediklerini doğruladı.

İran Kuzey Irak’a hava saldırısını doğruladı

Saldırıda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Irak, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.İran'ın, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Kuzey Irak'taki karargahını hedef alan saldırısında en az 11 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından bugün yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak kentindeki hedeflere füze saldırıları düzenlendiği doğrulandı. Devrim Muhafızları'nın medya birimi Sepah News'de yayımlanan açıklamada, "Muhafızlara bağlı hava güçlerinin füze birimi, yedi adet karadan karaya füzeyle teröristlerin merkez karargahını Cumartesi günü başarıyla vurdu” denildi. Açıklamada, insansız hava araçları biriminin de operasyona katıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, bunun "Kürdistan’dan gelen teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirdikleri hain eylemlere yönelik bir ceza” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kirmanşah vilayetlerinde “terörist gruplar” tarafından saldırılar düzenlediğine işaret edildi. İran'ın Kürdistan vilayetinin Merivan ve Kamyaran kentlerinde, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Devrim Muhafızları ile çatışmalara girdiği hatırlatıldı.

İran haber ajansı ISNA da, Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre teröristlerin eğitildiği ve İran'a yönelik sabotajların planlandığı binanın vurulduğunu duyurdu.

Saldırılarda 11 kişi öldü

Köysancak hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin 11 üyesinin öldüğü belirtildi. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Tahran tarafından terörist örgüt olarak nitelendirilen İran Kürdistanı Demokrat Partisi tarafından Cumartesi günü Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, Kuzey Irak'taki Köysancak kentine yapılan saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu. Köysancak, Erbil’in yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunuyor.

İran'ın saldırısı Irak tarafından kınandı

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın saldırısı kınandı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, "Irak komşularının güvenliğini koruyor ve bu güvenliği tehdit edeceklerin ülkesinin topraklarını kullanmasına izin vermiyor” dedi. Mahcub, ancak Irak'ın "toprakları üzerindeki belirli hedeflere yönelik ülkenin egemenliğini ihlal edecek saldırıları kesinlikle reddettiğinin” altını çizdi.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
Rus ve Suriye Jetleri İdlib’i Vurmaya Devam EdiyorRus ve Suriye Jetleri İdlib’i Vurmaya Devam Ediyor
Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

BAE'den flaş İdlib çıkışı!

BAE'den flaş İdlib çıkışı!

Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!

Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.