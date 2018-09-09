İran Kuzey Irak’a hava saldırısını doğruladı

Saldırıda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Irak, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.İran'ın, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Kuzey Irak'taki karargahını hedef alan saldırısında en az 11 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları tarafından bugün yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak kentindeki hedeflere füze saldırıları düzenlendiği doğrulandı. Devrim Muhafızları'nın medya birimi Sepah News'de yayımlanan açıklamada, "Muhafızlara bağlı hava güçlerinin füze birimi, yedi adet karadan karaya füzeyle teröristlerin merkez karargahını Cumartesi günü başarıyla vurdu” denildi. Açıklamada, insansız hava araçları biriminin de operasyona katıldığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, bunun "Kürdistan’dan gelen teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirdikleri hain eylemlere yönelik bir ceza” olduğu ifade edildi.
Açıklamada, İran’ın Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kirmanşah vilayetlerinde “terörist gruplar” tarafından saldırılar düzenlediğine işaret edildi. İran'ın Kürdistan vilayetinin Merivan ve Kamyaran kentlerinde, İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin Devrim Muhafızları ile çatışmalara girdiği hatırlatıldı.
İran haber ajansı ISNA da, Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre teröristlerin eğitildiği ve İran'a yönelik sabotajların planlandığı binanın vurulduğunu duyurdu.
Saldırılarda 11 kişi öldü
Köysancak hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda İran Kürdistanı Demokrat Partisi'nin 11 üyesinin öldüğü belirtildi. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Tahran tarafından terörist örgüt olarak nitelendirilen İran Kürdistanı Demokrat Partisi tarafından Cumartesi günü Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, Kuzey Irak'taki Köysancak kentine yapılan saldırıdan İran sorumlu tutulmuştu. Köysancak, Erbil’in yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunuyor.
İran'ın saldırısı Irak tarafından kınandı
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın saldırısı kınandı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, "Irak komşularının güvenliğini koruyor ve bu güvenliği tehdit edeceklerin ülkesinin topraklarını kullanmasına izin vermiyor” dedi. Mahcub, ancak Irak'ın "toprakları üzerindeki belirli hedeflere yönelik ülkenin egemenliğini ihlal edecek saldırıları kesinlikle reddettiğinin” altını çizdi.
AFP,dpa/JD,EC
© Deutsche Welle Türkçe
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