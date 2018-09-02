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İran Lideri Hamaney "Askeri savaş söz konusu değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

İran Lideri Hamaney "Askeri savaş söz konusu değil"

İSTANBUL (AA) - İran Lideri Ali Hamaney siyasi hesaplara göre askeri savaşın söz konusu olmadığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı komutanlarına hitap eden Hamaney, "Siyasi hesaplara göre askeri savaş söz konusu değil." dedi.

Hava savunma güçlerinin önemine değinen Hamaney, silahlı kuvvetlerin silah ve insan gücünü günden güne artırması gerektiğini kaydetti.

Son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların sosyal ve siyasal sorunlara dönüştüğü İran'da Hamaney, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik savaş sürdürdüğünü belirtmişti.

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Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı İran Lideri Ali Hamaney Savaş söz konusu değil

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