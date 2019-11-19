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İran lideri Hamaney: "Askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:53 | Son Güncelleme

İran lideri Hamaney: "Askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük"

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.

Başkent Tahran'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, benzin zammı nedeniyle cuma gününden bu yana devam eden olaylarla ilgili konuştu.

İran'da yaşananların halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu savunan Hamaney, "Dostlar ve düşmanlar bilsin ki son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük. Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğiz." diye konuştu.

Hamaney, İran'a yönelik yaptırımların son dönemde şiddetlendiğini ifade ederek, yaptırımların sona ereceğini ümit etmenin boş bir beklenti olduğunu kaydetti.

İran lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisinin kurtuluşu için yaptırımların sona ermesini ve ABD'nin şimdiki başkanının gitmesini beklemek yararsızdır. Yaptırımları delenlerin eline sağlık fakat asıl yapılması gereken ülkeyi yaptırımlardan korumak. Yaptırımlardan zarar görmeyecek duruma gelmeliyiz ancak halihazırda o halde değiliz."

Dünyada tüm ülkelerin ekonomik nedenlerle birbirleriyle savaşta olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump döneminde savaşın Çin, Güney Kore, Avrupa ve diğer bölgelere de sıçradığını dile getiren Hamaney, İranlı iş adamlarından iç üretime öncelik ve ağırlık vermelerini istedi.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binası da tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu ve bu devlet desteğinin ilk bölümünü dün geceden itibaren yatırmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN

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