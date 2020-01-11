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  4. İran lideri Hamaney, füzeyle düşürülen uçakla ilgili soruşturma talimatı verdi

İran lideri Hamaney, füzeyle düşürülen uçakla ilgili soruşturma talimatı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney: - "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığına Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin "muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi" talimatını verdi.

İran lideri Hamaney, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İran lideri Hamaney, "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili makamlara seslenen Hamaney, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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İRAN

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