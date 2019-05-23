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İran lideri Hamaney'den "nükleer anlaşmaya inancım yoktu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:42 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney: - "Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum"

İran lideri Ali Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- "Nükleer anlaşmaya dair çok fazla inancım yoktu"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu.

Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı'na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum."

- "Parlamenter sistemin sorunları başkanlık sisteminin sorunlarından daha fazladır"

Anayasanın iyi bir yapıya sahip olduğunu ve bu konuda sorun bulunmadığını belirten Hamaney, tüm ülkelerdeki gibi İran'da da yapıların zamanla yerine oturacağını ve eksikliklerin giderileceğini kaydederek, geçmişte Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi kurumunun olmadığını ancak daha sonra kurulduğunu söyledi.

Ülkenin yapısal açıdan sorunu bulunmadığına ancak uygulamada eksiklikler, yetersizlikler ve sorunların olabileceğine dikkati çeken Hamaney, parlamenter sistem ve başkanlık sistemiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Elbette ki sorumluluk makamında bulunan bizlerin yanlışları, normal bir kişinin yapacağı hatalar gibi değildir ve toplum arasında büyük yarılmalara yol açıyor. Parlamenter sistemin sorunları başkanlık sisteminin sorunlarından daha fazladır. Bu konuyu anayasayı inceleme toplantılarında ele aldık ve bu neticeye ulaştık."

Hamaney'in konuşması sırasında yan tarafında, 24 Temmuz 1987'de Basra Körfezi'ndeki ABD deniz kuvvetlerine ve kruvazörlerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Nadir Mehdavi'nin fotoğrafının yer alması dikkati çekti. Hamaney'in bu fotoğraf ile ABD'ye mesaj vermek istediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN

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