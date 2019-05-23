İran lideri Ali Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- "Nükleer anlaşmaya dair çok fazla inancım yoktu"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu.

Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi: