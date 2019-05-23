HABER

İran liderinden ABD'ye fotoğraflı gönderme!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 03:29 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Hamaney'in konuşması sırasında yan tarafında Nadir Mehdavi'nin fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

İran liderinden ABD'ye fotoğraflı gönderme!

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER ANLAŞMAYA DAİR ÇOK FAZLA İNANCIM YOKTU"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu.

Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı'na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum."

"PARLAMENTER SİSTEMİN SORUNLARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SORUNLARINDAN FAZLADIR"

Anayasanın iyi bir yapıya sahip olduğunu ve bu konuda sorun bulunmadığını belirten Hamaney, tüm ülkelerdeki gibi İran'da da yapıların zamanla yerine oturacağını ve eksikliklerin giderileceğini kaydederek, geçmişte Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi kurumunun olmadığını ancak daha sonra kurulduğunu söyledi.

Ülkenin yapısal açıdan sorunu bulunmadığına ancak uygulamada eksiklikler, yetersizlikler ve sorunların olabileceğine dikkati çeken Hamaney, parlamenter sistem ve başkanlık sistemiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Elbette ki sorumluluk makamında bulunan bizlerin yanlışları, normal bir kişinin yapacağı hatalar gibi değildir ve toplum arasında büyük yarılmalara yol açıyor. Parlamenter sistemin sorunları başkanlık sisteminin sorunlarından daha fazladır. Bu konuyu anayasayı inceleme toplantılarında ele aldık ve bu neticeye ulaştık."

Hamaney'in konuşması sırasında yan tarafında, 24 Temmuz 1987'de Basra Körfezi'ndeki ABD deniz kuvvetlerine ve kruvazörlerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Nadir Mehdavi'nin fotoğrafının yer alması dikkati çekti. Hamaney'in bu fotoğraf ile ABD'ye mesaj vermek istediği belirtildi. (AA)


Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!
PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Ali Hamaney Hasan Ruhani Nadir Mehdavi,

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye S-400 alırsa F-35 programından çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

ABD'den PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

Trump'tan Pelosi'ye 'örtbas' tepkisi

Trump toplantıyı yarıda kesti! 'Ben hiçbir şeyi örtbas etmem'

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Uber sürücüsü savaş suçu işlemekten suçlu bulundu!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.