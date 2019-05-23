İran liderinden ABD'ye fotoğraflı gönderme!

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER ANLAŞMAYA DAİR ÇOK FAZLA İNANCIM YOKTU"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu.

Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı'na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum."

"PARLAMENTER SİSTEMİN SORUNLARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SORUNLARINDAN FAZLADIR"

Anayasanın iyi bir yapıya sahip olduğunu ve bu konuda sorun bulunmadığını belirten Hamaney, tüm ülkelerdeki gibi İran'da da yapıların zamanla yerine oturacağını ve eksikliklerin giderileceğini kaydederek, geçmişte Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi kurumunun olmadığını ancak daha sonra kurulduğunu söyledi.