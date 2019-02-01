HABER

İran Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

İran Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

İran Lübnan'da 9 ay süren çalışmalar sonucunda yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da hükümetin kurulmasını "ülkedeki gruplar arasındaki empati ve anlayışın bir sonucu" olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lübnan hükümetini ve halkını yeni hükümetin kurulmasından dolayı tebrik eden Kasımi, "Bu sadece hükümetin kurulmasıyla sınırlı bir başarı değil. Bu, bir ulusun ve liderlerinin kendi geleceklerini bağımsızlık çerçevesinde ve dış baskı olmadan uzlaşma, anlayış ve empati ile çizmek için gösterdikleri iradenin bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine olan desteğini sürdüreceğini dile getiren Kasımi, hükümetin kuruluşunun ülkedeki tüm siyasi grupları daha da yakınlaştıracak ve daha çok kalkınma ve refahın önünü açacak yeni bir aşamanın başlangıcı olmasını umduklarını kaydetti.

Lübnan'daki siyasi gruplar arasında yaklaşık 9 ay süren müzakerelerin ardından dün akşam Saad Hariri başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Kartalkaya'da canlar, JAK ve JÖAK'a emanetKartalkaya'da canlar, JAK ve JÖAK'a emanet
Kış aylarının en çok tüketilen bitkisel ürünü ıhlamur olduKış aylarının en çok tüketilen bitkisel ürünü ıhlamur oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Behram Kasımi Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.