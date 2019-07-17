İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Lübnan'a sürpriz ziyaret

Abdullahyan'ın, Lübnan temaslarının yarın da devam etmesi bekleniyor.

İranlı yetkili, ülkesi ve Lübnan arasındaki ilişkinin tüm alanlarda güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Abdullahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi iç meseleleri için bölgenin çıkarını gözetmeyen birtakım hareketlerde bulunduğuna işaret ederek, "İran ve müttefikleri, Siyonist İsrail ve ABD'nin bölge güvenliğiyle oynamasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Abdullahyan, "Lübnan'ın güvenliğinin tüm bölgenin güvenliği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Abdullahyan, sürpriz şekilde gerçekleştirdiği Lübnan ziyareti kapsamında Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Eski Başbakanları Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, görüşmede Lübnan'daki güvenlik ve istikrarı önemsediklerini vurgulamıştı.

Mikati, Sinyora ve Selam, Suudi Arabistan ziyaretinden önce Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmiş ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

Sinyora, bugün yaptığı yazılı açıklamada ise Lübnan'ın Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlü tutmak isteyen tüm Lübnanlıları temsilen söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

