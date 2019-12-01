İran Meclis Başkanı Laricani: "Irak'ta, Sistani olduğu için endişeli değiliz"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani olduğu için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli olmadıklarını ve onun aldığı tedbirlerle sorunun çözüleceğini söyledi.

Laricani, Meclis Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Irak'ı ele geçirmek için terör örgütü DEAŞ'ı tahrik ettiğini ileri süren Laricani, "Irak'ta Sistani olduğu ve topuma liderlik ettiği için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli değiliz. Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani'nin aldığı tedbirdir. Irak'ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur." görüşünü paylaştı.

Benzin zammı ve sübvansiyonların 2009'dan bu yana tartışıldığını ve bugüne ait bir mesele olmadığını dile getiren Laricani, artışın 3 erk tarafından onaylandığını ancak önerinin hükümete ait olduğunu belirterek, şöyle devam etti: