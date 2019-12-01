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İran Meclis Başkanı Laricani: "Irak'ta, Sistani olduğu için endişeli değiliz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

"(Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci) Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani'nin aldığı tedbirdir. Irak'ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani olduğu için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli olmadıklarını ve onun aldığı tedbirlerle sorunun çözüleceğini söyledi.

Laricani, Meclis Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Irak'ı ele geçirmek için terör örgütü DEAŞ'ı tahrik ettiğini ileri süren Laricani, "Irak'ta Sistani olduğu ve topuma liderlik ettiği için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli değiliz. Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani'nin aldığı tedbirdir. Irak'ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur." görüşünü paylaştı.

Benzin zammı ve sübvansiyonların 2009'dan bu yana tartışıldığını ve bugüne ait bir mesele olmadığını dile getiren Laricani, artışın 3 erk tarafından onaylandığını ancak önerinin hükümete ait olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uygulama aşamasında halkın ikna edilmesi lazımdı, şimdi de gerekiyor çünkü işin boyutları hala çok açık değil. Bu mesele başka bir şekilde de çözülebilirdi, bunun tek bir yolu yok. Hükümetteki yetkililer bu yolu seçti. Bu yoldan geri dönüşün mümkün, eksiklerin telafisi için de fırsat olduğuna inanıyorum. Bir diğer mesele de göstericiler ile bozguncuların birbirinden ayrılması gerektiği gerçeğidir. Göstericilerin sesi duyulmalı ve talepleri dikkate alınmalıdır."

İran'da 21 Şubat 2020'de yapılacak 11. dönem milletvekilliği seçiminde aday olmayacağını ve Meclis Başkanlığında bulunduğu 12 yıllık sürenin yeterli olduğunu ifade eden Laricani, "Önceki dönem de milletvekilliğine aday olmayı düşünmüyordum ancak hatırı sayılır kişiler beni bu konuda ikna etti. Emekli değilim ve verilen her görevi yerine getireceğim. Şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum ki 2012'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak gibi bir planım yok." şeklinde konuştu.

Laricani, adaylıkların veto edilmesiyle ilgili süreci de izlediklerini ve hukuka aykırı bir durumla karşılaştıklarında müdahale edeceklerini söyledi.

ABD ile İran arasındaki sorunların çözülmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Laricani, şunları kaydetti:

"Sorunların çözümü için siyasi irade var ve bu çıkmaz sokak değil. Müzakere yapan kişiler var. Maksimum baskı politikası kesinlikle yanlış bir yöntem ve bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bazı ülkeler çaba gösteriyor ve biz de kapıları kapatmadık ancak asıl önemli olan ABD'lilerin bu yöntemin doğru olmadığını anlamalarıdır."

Avrupa Parlamentosu ile ilişki halinde olduklarını ve Avrupa Birliği'nin (AB) bazı alanlarda insaflı olmayan tavırlar aldığını savunan Laricani, AB ile ilişkilerinin ve müzakerelerinin devam ettiğini vurguladı.

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İRAN Laricani meclis milletvekilliği Tahran

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