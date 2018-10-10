Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil

İsrail'in, Rusya'nın Suriye'ye sağladığı S-300'leri vurma niyetinde olduğu açıklamasını Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Laricani, "İsraillilerin herhangi bir ciddi adım atabileceğini düşünmüyorum.
Rusya, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini konuşlandırma ve kendi çıkarlarını koruma hakkına sahip, özellikle İsrail'in Rus uçağına saldırısından sonra. Bu, Rusya'nın meşru hakkı" dedi.
Daha önce İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tsahi Hanegbi'nin, Suriye'ye S-300 sevkiyatının, İsrail'in envanterindeki ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının etkinliğini etkilemeyeceğini söylediği bildirilmişti.
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