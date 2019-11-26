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İran Meclis Komisyonu: Gösterilerde gözaltına alınanlar işsiz veya dar gelirli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

İran Meclis Komisyonu: Gösterilerde gözaltına alınanlar işsiz veya dar gelirli

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Nakavi Hüseyni, benzin zammı protestolarında gözaltına alınanların çoğunlukla "işsiz" veya "dar gelirli" olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hüseyni basına yaptığı açıklamada, komisyon toplantısında benzin zammı protestolarının ele alındığını belirtti.

Hüseyni, "Toplantıda yer alan İstihbarat birimleri, çıkması muhtemel olaylar ve güvenlik sorunlarıyla ilgili öngörülerini yaklaşık bir yıl önce İçişleri Bakanlığına iletmişlerdi. Gözaltına alınanların çoğu işsiz veya dar gelirli." dedi.

Gösterilerde yıkıcı ve tahrip amaçlı faaliyetlerde bulunan eylemcilerin belli bir taktik ve strateji izlediklerini öne süren Hüseyni, İran rejimi karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bazı göstericilere 2 yıldan bu yana eğitim verdiğini ifade etti.

Hüseyni, söz konusu olaylarla ilgili ülke genelinde kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermedi.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 143 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

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