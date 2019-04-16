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İran Meclisi, ABD güçlerini resmen terörist ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

İran Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine karşılık, ABD'nin Orta Doğu'da faaliyet gösteren tüm askeri güçlerini terörist ilan eden yasa tasarısını kabul etti - Meclis Başkanı Ali Laricani: "Meclis, bu yasayı ezici çoğunlukla kabul ederek, milli güvenlik konusunda ABD ve düşmanlara karşı tek ses olduğunu ortaya koymuştur"

İran Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine karşılık, ABD'nin Orta Doğu'da faaliyet gösteren tüm askeri güçlerini terörist ilan eden yasa tasarısını kabul etti.

İran devlet televizyonuna göre, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine eklemesine karşı adım olarak sunulan tasarı, mecliste 204 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

Meclis oylamasından sonra konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Meclis, bu yasayı ezici çoğunlukla kabul ederek, milli güvenlik konusunda ABD ve düşmanlara karşı tek ses olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ise mecliste yaptığı konuşmada, yasanın ezici çoğunlukla kabul edilmesiyle ABD'nin İran'a karşı yaptırım politikasının geçersiz olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Bazı milletvekilleri, tüm ABD ordusunun terör örgütü ilan edilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, tasarının kabul edilmesinin ardından genel kurulda "Kahrolsun ABD" şeklinde sloganlar attı.

Kabul edilen yasaya göre, ABD'nin Orta Doğu'da faaliyet gösteren tüm askeri ve istihbarat birimleri ile özel ve tüzel kişilikleri terörist olarak ilan edildi. Yasa ayrıca, ABD güçlerine yönelik her türlü mali, teknik, eğitim, lojistik desteği teröre yardım ve yataklık kapsamında kabul ediyor.

Yasada, İran hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin alınan bu kararı “hukuki, siyasi ve diplomatik" kanallar üzerinden uygulamakla yükümlü olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

ABD yönetiminin kararı dün resmen yürürlüğe girmişti.

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ABD CENTCOM Devrim Muhafızları Ordusu İRAN Terör örgütü

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