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  4. İran meclisi ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti

İran meclisi ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

İran meclisi ABD ordusu mensupları ile Pentagon çalışanlarını "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etti.

Buna göre, ABD güçlerine yapılacak her türlü yardım "terör eyleminde işbirliği" olarak değerlendirilecek.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'dan oluşan gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi. İran meclisinde bugün yapılan oylamada, ABD ordusu ve Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) "terör örgütü" olarak nitelendiren önerge oybirliği ile kabul edildi.

İran meclisinin kabul ettiği önerge, ABD ordusu mensupları ile Pentagon çalışanlarının ve bağlı kuruluşlarda görev yapan ajan ve yöneticilerin "terörist" olarak nitelendirilmesini içeriyor.

Metinde, "Askeri, istihbarat, finansal, teknik, hizmet veya lojistik olarak bu güçlere yapılan her türlü yardım terör eyleminde işbirliği olarak değerlendirilecek" ifadesi yer aldı.

Bunun yanı sıra kabul edilen önerge, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesinin 200 milyon euroya yükseltilmesini de öngörüyor.

İran meclisi, geçen yıl Nisan ayında ABD'nin Ortadoğu'da görev yapan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) "terörist," ABD'yi de "terörizme destek veren devlet" olarak tanımlamıştı. Meclisin bu kararı, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını "terörist" ilan etme kararının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra alınmıştı. Nisan ayında meclise sunulan metinde yapılan değişiklikler ile bugün kabul edilen önergenin hazırlandığı belirtildi.

AFP,DHA/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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