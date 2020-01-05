HABER
  4. İran Meclisi’nde "ABD’ye ölüm" sloganları

İran Meclisi’nde "ABD’ye ölüm" sloganları

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

İran Meclisi ABD’den Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin intikamının alınmasını isteyerek, “ABD’ye ölüm” sloganları attı.İran Meclisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD saldırısı sonucu öldürülmesi ile ilgili toplandı.

İran Meclisi’nde "ABD’ye ölüm" sloganları

İran Meclisi ABD’den Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin intikamının alınmasını isteyerek, “ABD’ye ölüm” sloganları attı.
İran Meclisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD saldırısı sonucu öldürülmesi ile ilgili toplandı. İranlı milletvekilleri ortak yayınladıkları bildiride ABD’nin General Süleymani’ye yönelik düzenlediği saldırının açık bir şekilde Irak’ın toprak bütünlüğünü ihlal olduğunu ifade etti. İran meclisinde ABD’ye ölüm sloganları eşliğinde okunan bildiride Irak’tan ABD’nin saldırısına karşılık gerekli hukuki tepkiyi göstermesi istenirken, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’den Süleymani’nin intikamını alacağı vurgulandı. ABD’nin bölgede tehlikeli bir maceraperestliğe giriştiği belirtilen bildiride, gerekli karşılığın verilmemesi halinde ABD’nin terörist saldırılarına devam edeceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Binali Yıldırım’ın acı günüBinali Yıldırım’ın acı günü
Perinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidiPerinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

Ankara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Erdoğan'dan peş peşe 'İran' telefonları!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.