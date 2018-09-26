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İran Meclisi'nde "Ahvaz saldırısı" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

Reformist milletvekili Fardin Fermend, meclis genel kurulu toplantısında Ahvaz kentindeki terör olayının ivedilikle açığa kavuşturulmasını talep etti

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi'nde reformist milletvekili Fardin Fermend, meclis genel kurulu toplantısında Ahvaz kentindeki terör olayının ivedilikle açığa kavuşturulmasını talep etti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Meyane Milletvekili Fermend, cumartesi günü Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde meydana gelen terör saldırısının meclis gündemine alınmamasını protesto etti.

Mecliste olağan gündem görüşmeleri sırasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak yerinden kalkan Fermend, başkanlık divanı önüne gelerek Ahvaz'daki terör olayının ivedilikle açıklığa kavuşturulması ve bir an önce ekonomik sorunların meclis gündemine getirilmesini istedi.

Şahinşehr Milletvekili Hacı Deligani ile Kermanşah Milletvekili Alirıza Mısri de destek vererek Fermend'in yanında yer aldılar.

Fermend, "Bugünkü toplantı kapalı yapılmalıydı, ekonomik sorunlar ve diğer konular ele alınmalıydı." dedi.

Meclis Başkan Vekili Mesud Pizişkiyan, Fermend ile birlikte Huzistan eyaleti milletvekillerinin hükümet üyeleriyle kapalı oturum yapma taleplerinin olduğunu, gelecek hafta söz konusu oturumun gerçekleştirileceğini söyledi.

Pizişkiyan'ın açıklamalarıyla ikna olmayan ve eylemine devam eden Fermend, bir grup milletvekilinin uğraşları üzerine protesto eylemine son verdi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

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Ahvaz ekonomik sorun İRAN İran Meclisi reformist milletvekili Fardin Fermend protesto

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