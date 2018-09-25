İran meclisinden FATF yasasına şartlı onay

İran meclisi, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik hazırlanan ve ülkede tartışmalara neden olan yasa tasarısını, söz konusu alanlarda "uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını" öngören maddeyi çıkararak onayladı.

İran meclisinin sabahki oturumunda görüşülen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğine ilişkin hazırlanan ve muhafazakar kanadın "hassas finansal bilgilerin düşmanların eline geçeceği ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği endişeleri taşıdığı yasa tasarısındaki 5'inci madde tasarıdan çıkarıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'ın FATF'a katılımı için hazırlanan yasayla ilgili iki tasarının meclis tarafından oy birliğiyle onaylandığını ve yakında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin onayına sunulacağını duyurdu.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunmuştu.