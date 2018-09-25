İran meclisinden FATF yasasına şartlı onay

İran meclisi, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik hazırlanan ve ülkede tartışmalara neden olan yasa tasarısını, söz konusu alanlarda "uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını" öngören maddeyi çıkararak onayladı.
İran meclisinin sabahki oturumunda görüşülen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğine ilişkin hazırlanan ve muhafazakar kanadın "hassas finansal bilgilerin düşmanların eline geçeceği ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği endişeleri taşıdığı yasa tasarısındaki 5'inci madde tasarıdan çıkarıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran'ın FATF'a katılımı için hazırlanan yasayla ilgili iki tasarının meclis tarafından oy birliğiyle onaylandığını ve yakında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin onayına sunulacağını duyurdu.
ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunmuştu.
Anayasayı Koruyucular Konseyi, daha önce söz konusu yasa tasarısını Anayasa'ya aykırı bularak onaylamayacağını duyurmuştu.
- İran lideri Hamaney de karşı çıkmıştı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 20 Haziran'da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, meclise getirilen yasa tasarılarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşmalar meclisten geçmemelidir." demişti.
Meclise terörle mücadele ve kara paranın aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunan Hamaney, FATF gibi anlaşmaları büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalar olarak nitelemişti.
- İran'a verilen süre ekimde doluyor
OECD bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için ekim ayına kadar süre vermişti.
FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.
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