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İran medyası: Afganistan’da düşen uçakta CIA'nin Batı Asya yetkilisi vardı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

İran merkezli haber ajansı Mehr’deki haberde, Afganistan’da dün düşen Bombardier E-11A tipi uçakta, CIA’nin Batı Asya’daki yetkilisinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran, (DHA)- İran merkezli haber ajansı Mehr’deki haberde, Afganistan’da dün düşen Bombardier E-11A tipi uçakta, CIA’nin Batı Asya’daki yetkilisinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Mehr haber ajansının Rus istihbaratına dayandırdığı haberinde, dün Afganistan’ın Gazni Velayeti’nde düşen Bombardier E-11A tipi uçağın içerisinde, CIA’nin Irak, İran ve Afganistan’daki operasyonlarının başında olduğu belirtilen Michael D’ Andrea’nın olduğu iddia edildi.
NELER OLMUŞTU?
Afganistan’da dün öğle saatlerinde Taliban kontrolünde olan bölgeye askeri uçak düştü. Uçağın önce Ariana Havayolları’na ait yolcu uçağı olduğu ileri sürüldü ancak Ariana Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal basına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını, planlanan tüm uçuşların normal şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Akşam saatlerinde Afganistan’da bulunan ABD ordusunun (USFOR-A) sözcüsü Albay Sonny Leggett sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Bir adet ABD Bombardier E-11A Afganistan’ın Ghazni Vilayet’inde düştü. Kazanın nedeni araştırılırken, kazanın düşman ateşinden kaynaklandığına dair hiçbir delil yok. Daha fazla bilgi olunca paylaşacağız" dedi.

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