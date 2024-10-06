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  4. İran medyası duyurdu! İsrail açıklaması: 'Muhtemel saldırıya gerekli yanıt hazırlandı'

İran medyası duyurdu! İsrail açıklaması: 'Muhtemel saldırıya gerekli yanıt hazırlandı'

06.10.2024 16:03
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Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.

İran medyası duyurdu! İsrail açıklaması: 'Muhtemel saldırıya gerekli yanıt hazırlandı'

İsrail İran’ın Salı günü düzenlediği füze saldırısına misilleme yapmaya hazırlanırken, Tahran’dan “yanıt planı” iddiası geldi. Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın haberinde, “İsrail’in muhtemel bir eylemine karşı gerekli yanıt planı etraflıca hazırlandı” denildi.

"İRAN KARŞI SALDIRIYA GEÇER"

Silahlı kuvvetlerden bir kaynağa dayandırılan haberde, “İsrail harekete geçerse İran'ın karşı saldırıya geçeceğinden şüphe yok” ifadeleri kullanıldı.

İran’ın elinde çok sayıda hedefin bulunduğu bir liste olduğu aktarılan haberde, “İran'ın salı günkü saldırısı istediği her yeri yerle bir edebileceğini gösteriyor” denildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran
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