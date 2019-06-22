İran medyasında, Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki tankere yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın kuruluşu, "Suudi Arabistan ile İran'ın terörist kabul ettiği Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ), tanker saldırılarının arkasında olduğunu gösteren" bir ses kaydı yayımladı.

Yayımlanan 38 saniyelik ses kaydında, örgütün siber operasyonlarından sorumlu Şehram Fahte olduğu öne sürülen kişinin, ABD'de yaşayan örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu söylenen bir kişiyle konuşmasında, "Geçen haftaki patlamalarda rejimi suçlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Suudi Arabistan, ne yapıldığını ve olayın muhtemel sonuçları için (HMÖ lideri) Meryem Recevi kardeşimizin ofisini aradı." ifadelerini kullandı.

Buna yanıt veren örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu iddia edilen kişi de olayın çeşitli boyutlarda sonuçları olabileceğini belirterek "Mesele (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne gidebilir hatta askeri bir müdahaleye yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.