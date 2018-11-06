İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin ilan ettiği yaptırımlara ve daha fazlasına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan İran Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada Himmeti, ikinci aşama yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Himmeti, yaptırımların devreye girmesinden önce ticaret yapılan ülkelerle gerekli görüşmelerin yapıldığını ve işlemlerle ilgili koordinasyon sağlandığını belirterek, "Merkez Bankası ayrıca swift işlemlerinin kesintiye uğraması ihtimalini de dikkate alarak alternatif bankacılık kanallarıyla ilgili çalışmalara başlamıştır." bilgisini paylaştı.

Kaynakların ve dövizin sıkı bir şekilde düzene sokulmasıyla hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Himmeti, ülkenin döviz rezervinin de hâlihazırda arzu edilen seviyeye çıktığını kaydetti.

Açıklanan yaptırımların Merkez Bankası tarafından öngörüldüğünü ve gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını aktaran Himmeti, "Bu yaptırımlara ve daha fazlasına da hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.