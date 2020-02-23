İran merkezli depremde Van’da 7 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Başkale ilçesindeki köylerde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde 5 kişinin yaralandığı ve enkaz altına kalanların olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda bu sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremden Van'ın Başkale ilçesinin etkilendiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Elazığ'da ocak ayında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti.

DHA, Reuters / SSB, EC

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