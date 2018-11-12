HABER

İran Milli Bankası'nın SWIFT sistemine erişimi kesiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT'in ABD yaptırımlarına uyması nedeniyle İran Milli Bankası'nın sisteme erişimi kesiliyor ancak AB'nin kuracağını açıkladığı özel ticari mekanizmayla ilgili bir gelişme olmadı

İran Milli Bankası, dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT'in (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ABD'nin yaptırımlarına uyması ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya alması nedeniyle bu konuda artık müşterilere hizmet veremeyeceklerini duyurdu.

İran Milli Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm şubelere SWIFT transferleri için bugün öğleden sonra bu konuda hizmet verilemeyeceği bildirildi.

SWIFT 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını bildirmişti. Açıklamada, söz konusu uygulamaya, küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran bankalarının uluslararası para transferi sağlayan sistemden çıkartılmasına ilişkin, "SWIFT'in bu kararı uluslararası finansal sistemin bütünlüğü açısından kopukluk ortaya koyuyor ve bunu üzücü buluyoruz." demişti. ABD'nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Tahran yönetimine yönelik devreye soktuğu ikinci aşama yaptırımlara karşı Avrupa Birliği'nden hala somut bir adım gelmemesi dikkati çekiyor.

Genel beklenti, özel ticari mekanizmanın da yaptırımların ikinci aşamasının devreye girmesiyle birlikte işlevsel hale geleceği yönündeydi. Ancak, ikinci aşama yaptırımların devreye girmesinin ardından ne ticari mekanizma devreye girdi, ne de AB yetkilileri belirsizliği giderecek somut bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasımdan itibaren devreye girmişti.

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Bursalı şehidin babası: Vatan sağ olsunBursalı şehidin babası: Vatan sağ olsun
Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorumAbdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Milli Bank SWIFT

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.