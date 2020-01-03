HABER
  4. İran Milli Güvenlik Konseyi: “ABD’den intikam alacağız”

İran Milli Güvenlik Konseyi: “ABD’den intikam alacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

İran Milli Güvenlik Konseyi, General Kasım Süleymani’nin ölümü nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantı karar bildirgesini yayımladı.İran Milli Güvenlik Konseyi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ölümü nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantının karar bildirisini yayımladı.

İran Milli Güvenlik Konseyi, General Kasım Süleymani’nin ölümü nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantı karar bildirgesini yayımladı.

İran Milli Güvenlik Konseyi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ölümü nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantının karar bildirisini yayımladı. Yayınlanan bildiride, ABD’nin General Süleymani’nin faili olduğu ve tüm sorumluluğun ABD’ye ait olduğu belirtilirken, “ABD, Kasım Süleymani’yi öldürerek Ortadoğu’da büyük bir stratejik hata yapmıştır ve yaptığı yanlışın hesabını ödemeden kurtulamayacaktır” ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD’yi sert bir intikamın beklediği belirtilerek, “ABD’ye uygun yer ve zamanda gereken karşılık verilecek. ABD’nin bu cinayetinden mutluluk duyanlar da bilsinler ki İran İslam Cumhuriyeti daha güçlü bir şekilde direnişine devam edecektir” açıklaması yapıldı.

Süleymani’ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, DAEŞ terör örgütünün intikamı olduğu belirtilen bildiride, “İran ve Iraklı komutanların akan kanları, iki milleti birbirinden ayırmayan bir sembol olacaktır” ifadelerine yer verildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ülke genelinde üç günlük yas ilan ettiğini duyururken, ABD’den saldırının intikamının alınacağını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Urla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendiUrla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendi
Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.