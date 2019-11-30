İran Muhalefet Lideri Hameney’i Şah’a Benzetti

İran’da ev hapsindeki muhalefet lideri Mir Hüseyin Musavi, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney’i 1979 İslam devriminde iktidardan devrilen Şah’a benzetti. Musavi bu açıklamayı, hükümet karşıtı protestoların sert biçimde bastırılmasının ertesinde yaptı.

İran’daki protestolar 15 Kasım’da hükümetin benzin fiyatlarına zam kararını açıklamasından sonra başlamıştı. Protestocular yönetimdeki üst lider kadrosunun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Dini lider Hameney, olayları “çok tehlikeli bir tezgah” olarak niteledi. Tahran hükümeti de, sürgündeki muhaliflerle bağlantılı “haydutları” ve ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı suçladı.

İran olaylarda ne kadar can kaybı olduğu konusunda resmi bir açıklama yapmadı ancak Uluslararası Af Örgütü en az 161 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Tahran bu rakamı yalanladı.

Musavi’nin Hameney’le ilgili açıklamaları, muhalif web sitesi Kaleme’de yayımlandı. Musavi açıklamasında, “Kara Cuma” olarak adlandırılan, 1978’de Şah rejimi tarafından çok sayıda kişinin öldürüldüğü katliama atıf yaptı ve o olayla bu son protestolara hükümetin müdahalesi arasında benzerlik kurdu.