İran: Müttefikleri ABD’den utanıyor

Zarif, Washington’ın kendisine yönelik yaptırımlarının ise Trump ile görüşmeyi reddetmesinden kaynaklandığını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Tahran yönetimine karşı müttefik bulamadığını belirterek "Bugün ABD dünyada yalnız kalmıştır, koalisyon oluşturamamaktadır. Dostu olan ülkeler bile onlarla koalisyon oluşturmaya utanıyor" dedi. Washington yönetiminin yasaları çiğneyerek, gerilim ve krizler yaratarak bu duruma kendisinin sebep olduğunu belirten Zarif, "Amerikalılar Körfez’e geldiğinden beri şiddet, savaş ve katliamdan başka bir şey yaşanmadığını" kaydederek "Kundakçıdan itfaiyeci olmaz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, kendisine yönelik uygulamaya sokulan Amerikan yaptırımlarıyla ilgili olarak, Başkan Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmek için kendisine bir davet iletildiğini, ancak daveti geri çevirdiği için yaptırımların yürürlüğe girdiğini öne sürdü. Zarif, "New York’ta bana bu teklifi kabul etmezsem iki hafta içinde yaptırım uygulanacağı söylendi. Ben de şükür ki kabul etmedim" diye konuştu. New Yorker dergisi Cuma günü yayımladığı haberde Senatör Rand Paul’un ABD ziyareti sırasında Zarif’le 15 Temmuz tarihinde görüştüğünü ve Trump’ın talimatıyla kendisine Beyaz Saray'da görüşme için bir davet ilettiğini bildirmişti.