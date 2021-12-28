İran Müzakerelerin Başarılı Olabileceği Görüşünde

ABD'nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırmasını ve İran'ın nükleer taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini sağlayacak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) canlandırmayı amaçlayan Viyana Müzakereleri’nin 8’inci turu, ikinci gününde.

İran tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma için yapılan müzakerelerin doğru yolda ilerlediği ve diğer tarafların "iyi niyetli" ve "ciddi" olması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gazetecilere verdiği demeçte, "Viyana görüşmeleri iyi yönde ilerliyor. Diğer taraflar iyi niyetle başlayan müzakere turunu devam ettirirse, tüm taraflar için iyi bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Abdullahiyan, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "İyi niyetin yanı sıra ciddiyet de gösterirlerse, kısa zamanda, yakın bir gelecekte bir anlaşmaya varılabileceği düşünülebilir" diye konuştu.

İran ve ABD hafta başında dolaylı görüşmelere devam etti. Tahran, nükleer faaliyetlerini sınırlama konusunda yetersiz ilerleme görülmesine rağmen, yaptırımların kaldırılması konusuna odaklanmış durumda.

Viyana'daki İran nükleer müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden Mikhail Ulyanov da Salı günü, çalışma grubunun "tartışılmaz bir ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Elçi Mikhail Ulyanov Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Yaptırımların kaldırılması gayriresmi ortamlarda aktif olarak tartışılıyor" dedi.

2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi anlaşmadan çekmesinin ve İran’a ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından, Tahran anlaşmanın nükleer kısıtlamalarını ihlal etmeye başlamış ve uranyum zenginleştirme oranını arttırmıştı.

