‘‘İran Müzakerelerinde Önemli Görüş Farklılıkları Sürüyor’’

ABD ve İran arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adıyla bilinen uluslararası nükleer anlaşmaya karşılıklı olarak geri dönülmesi amacıyla yürütülen dolaylı görüşmelerde iki ülke arasında ciddi görüş farklılıklarının devam ettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir yetkili Viyana’da yürütülen görüşmelerin birden fazla tur halinde devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Henüz bu müzakerelerin sonucunun belirsiz olduğunu belirten yetkili taraflar arasındaki temel fikir ayrılıklarının ABD’nin hangi yaptırımları kaldıracağı ve İran’ın nükleer programını sınırlandırmak için hangi adımları atması gerekeceği konularında yaşandığını söyledi.

Amerikalı yetkili görüş ayrılıklarından bazılarının çok önemli konularda olduğunu sözlerine ekledi. ‘‘Bu müzakerelerden sonuç elde etmeye yaklaşmış değiliz’’ diyen yetkili, hala aşılması gereken sorunlar olmakla birlikte müzakerelerin verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini ekledi.

Görüşmelerin Avrupalı tarafları da dolaylı müzakerelerin ilk iki turunda ilerleme kaydedildiğini söylemiş, ancak hala aşılması gereken büyük meseleler olduğunu kaydetmişti.