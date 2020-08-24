İran: "Natanz Nükleer Tesisi'ndeki Yangının Nedeni Sabotaj"

İran Natanz nükleer tesisinde geçen ay çıkan yangının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı. Açıklamayı, iran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü devlet televizyonunda yaptı.
Sözcü Behruz Kamalvandi yaptığı açıklamada “Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni bir sabotajdı. Güvenlik yetkilileri zamanı geldiğinde patlamanın ardındaki sebebi de açıklayacaklar” dedi.
İranlı güvenlik yetkilileri Temmuz ayında yaptıkları açıklamada, tesiste çıkan yangınla ilgili olarak bir soruşturma yürütüldüğünü, yangının sebebinin daha sonra açıklanacağını belirtmişlerdi. Natanz tesisinde çıkan yangın nükleer tesiste hasara neden olmuş ve uranium zenginleştirme sentrifüjündeki işlemlerin yavaşlamasına neden olmuştu.
Natanz tesisi büyük kısmı yer altında bulunan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlrı tarafından da denetlenen ve gözetim altında tutulan bir kurum.
Bazı İranlı yetkililer yangına siber bir saldırının neden olmuş olabileceğini dile getirmişlerdi. İran resmi haber ajansı IRNA’da Temmuz ayında yayımladığı bir haberde siber saldırının arkasında Amerika ya da İsrail’in olabileceğini öne sürmüştü.
Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, bugün İran’ın başkenti Tahran’a ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı. Grossi, İran yönetimine iki eski tesiste incelemeler yapılmasına izin verilmesi için baskı yapacak.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, söz konusu iki tesiste 2000’li yılların başında nükleer silah geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.
İran yönetimiyse bu iddiaları reddediyor.