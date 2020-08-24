İran: "Natanz Nükleer Tesisi'ndeki Yangının Nedeni Sabotaj"

İran Natanz nükleer tesisinde geçen ay çıkan yangının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı. Açıklamayı, iran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü devlet televizyonunda yaptı.

Sözcü Behruz Kamalvandi yaptığı açıklamada “Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni bir sabotajdı. Güvenlik yetkilileri zamanı geldiğinde patlamanın ardındaki sebebi de açıklayacaklar” dedi.

İranlı güvenlik yetkilileri Temmuz ayında yaptıkları açıklamada, tesiste çıkan yangınla ilgili olarak bir soruşturma yürütüldüğünü, yangının sebebinin daha sonra açıklanacağını belirtmişlerdi. Natanz tesisinde çıkan yangın nükleer tesiste hasara neden olmuş ve uranium zenginleştirme sentrifüjündeki işlemlerin yavaşlamasına neden olmuştu.

Natanz tesisi büyük kısmı yer altında bulunan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uzmanlrı tarafından da denetlenen ve gözetim altında tutulan bir kurum.

Bazı İranlı yetkililer yangına siber bir saldırının neden olmuş olabileceğini dile getirmişlerdi. İran resmi haber ajansı IRNA’da Temmuz ayında yayımladığı bir haberde siber saldırının arkasında Amerika ya da İsrail’in olabileceğini öne sürmüştü.