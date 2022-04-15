"İran Natanz'da Yeni Santrifüj Parçası Atölyesi Açıyor"

İran'ın Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme santrifüjleri için parça imal edecek yeni bir atölye açmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters haber ajansı, iddiayı Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nin (IAEA) raporuna dayandırdı. Reuters’ın eriştiği rapora göre santrifüj parçaların, kapatılmış olan Karaj tesisinden Natanz'a götürülen makinalarla imal edilecek.

Natanz'daki yeni atölye, İran'ın gelişmiş santrifüjler imal etme planlarıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bu santrifüjlerin, birinci nesil santrifüjlere kıyasla çok daha hızlı şekilde uranyum zenginleştirdiği biliniyor. 2015 yılında Batı ülkeleri ile vardığı nükleer anlaşma uyarınca İran, uranyum zenginleştirmek için birinci nesil santrifüjleri kullanmakla sınırlandırılmıştı.

İran şu andaysa yüzlerce gelişmiş santrifüj kullanarak uranyum zenginleştiriyor. Bu santrifüjlerin bazılarıyla zenginleştirilmiş uranyumun saflık derecesini yüzde 60'a kadar çıkarmak mümkün. Bu oran, 2015 nükleer anlaşmasında yer alan yüzde 3,67'lik saflık oranının çok üzerinde. İran, nükleer anlaşmadan önce yüzde 20 oranında uranyum saflık derecesine ulaşmıştı. Nükleer silahlarda kullanılan uranyumun saflık oranının yüzde 90 olduğu biliniyor.

IAEA, üye ülkelere gönderdiği gizli raporda, 12 Nisan'da Natanz tesisine teftiş kameraları yerleştirme işlemini tamamladığını, makinaların üzerindeki mührü açtığını bildirdi. IAEA, atölyenin Natanz'ın hangi noktasında olduğunu belirtmedi.

Raporda, "İran 13 Nisan 2022'de, makinaların yeni atölyede aynı gün işlemeye başlayacağı bilgisini IAEA’ya iletti" ifadesi yer alıyor. Ancak rapor, makinaların çalışmaya başlayıp başlamadığına ilişkin bir doğrulama içermiyor. Bu ayrıntı, IAEA'nın tesise erişimi olmadığına işaret ediyor.

İran'la bir yıldan uzun süre önce varılan anlaşma uyarınca IAEA'nın, santrifüj parçası atölyeleri gibi bazı noktalardaki kamera ve diğer teftiş ekipmanlarının topladığı verilere erişimi yok.

Tahran, şu anda kapalı olan Karaj nükleer tesisinin İsrail'in saldırısına uğradığını iddia etmişti. Santrifüj parçaları üretilecek atölyenin Natanz tesisindeki tam yeriyse Batılı güçler ve İsrail için özellikle önem taşıyor. Tahran, Karaj tesisine yönelik saldırıdan bu yana bu gibi tesislerinde güvenliği arttırdı.

Geniş bir alana yayılan Natanz'da yeraltında bulunan bir uranyum zenginleştirme tesisi de bulunuyor. Yeraltındaki bu tesisin olası hava saldırılarına karşı daha korunaklı olduğu düşünülüyor.

İran, Karaj tesisindeki makinaların Natanz'a götürülmesinden önce IAEA'ya yaptığı bildirimde, Karaj'daki atölye faaliyetlerini İsfahan'daki bir başka tesise yönlendirdiğini bildirmiş, IAEA burada kamera sistemi kurmuştu. İsfahan'daki tesisin faaliyetlerine başlamış olması, İran'ın gelişmiş santrifüj parçaları imalat kapasitesinde büyük bir artış gerçekleştirdiği anlamına gelebilir.

