HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "İran Natanz'da Yeni Santrifüj Parçası Atölyesi Açıyor"

"İran Natanz'da Yeni Santrifüj Parçası Atölyesi Açıyor"

14.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında Batı ülkeleri ile vardığı nükleer anlaşma uyarınca İran, uranyum zenginleştirmek için birinci nesil santrifüjleri kullanmakla sınırlandırılmıştı

"İran Natanz'da Yeni Santrifüj Parçası Atölyesi Açıyor"

İran'ın Natanz nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme santrifüjleri için parça imal edecek yeni bir atölye açmaya hazırlandığı bildirildi. Reuters haber ajansı, iddiayı Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nin (IAEA) raporuna dayandırdı. Reuters’ın eriştiği rapora göre santrifüj parçaların, kapatılmış olan Karaj tesisinden Natanz'a götürülen makinalarla imal edilecek.

Natanz'daki yeni atölye, İran'ın gelişmiş santrifüjler imal etme planlarıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bu santrifüjlerin, birinci nesil santrifüjlere kıyasla çok daha hızlı şekilde uranyum zenginleştirdiği biliniyor. 2015 yılında Batı ülkeleri ile vardığı nükleer anlaşma uyarınca İran, uranyum zenginleştirmek için birinci nesil santrifüjleri kullanmakla sınırlandırılmıştı.

İran şu andaysa yüzlerce gelişmiş santrifüj kullanarak uranyum zenginleştiriyor. Bu santrifüjlerin bazılarıyla zenginleştirilmiş uranyumun saflık derecesini yüzde 60'a kadar çıkarmak mümkün. Bu oran, 2015 nükleer anlaşmasında yer alan yüzde 3,67'lik saflık oranının çok üzerinde. İran, nükleer anlaşmadan önce yüzde 20 oranında uranyum saflık derecesine ulaşmıştı. Nükleer silahlarda kullanılan uranyumun saflık oranının yüzde 90 olduğu biliniyor.

IAEA, üye ülkelere gönderdiği gizli raporda, 12 Nisan'da Natanz tesisine teftiş kameraları yerleştirme işlemini tamamladığını, makinaların üzerindeki mührü açtığını bildirdi. IAEA, atölyenin Natanz'ın hangi noktasında olduğunu belirtmedi.

Raporda, "İran 13 Nisan 2022'de, makinaların yeni atölyede aynı gün işlemeye başlayacağı bilgisini IAEA’ya iletti" ifadesi yer alıyor. Ancak rapor, makinaların çalışmaya başlayıp başlamadığına ilişkin bir doğrulama içermiyor. Bu ayrıntı, IAEA'nın tesise erişimi olmadığına işaret ediyor.

İran'la bir yıldan uzun süre önce varılan anlaşma uyarınca IAEA'nın, santrifüj parçası atölyeleri gibi bazı noktalardaki kamera ve diğer teftiş ekipmanlarının topladığı verilere erişimi yok.

Tahran, şu anda kapalı olan Karaj nükleer tesisinin İsrail'in saldırısına uğradığını iddia etmişti. Santrifüj parçaları üretilecek atölyenin Natanz tesisindeki tam yeriyse Batılı güçler ve İsrail için özellikle önem taşıyor. Tahran, Karaj tesisine yönelik saldırıdan bu yana bu gibi tesislerinde güvenliği arttırdı.

Geniş bir alana yayılan Natanz'da yeraltında bulunan bir uranyum zenginleştirme tesisi de bulunuyor. Yeraltındaki bu tesisin olası hava saldırılarına karşı daha korunaklı olduğu düşünülüyor.

İran, Karaj tesisindeki makinaların Natanz'a götürülmesinden önce IAEA'ya yaptığı bildirimde, Karaj'daki atölye faaliyetlerini İsfahan'daki bir başka tesise yönlendirdiğini bildirmiş, IAEA burada kamera sistemi kurmuştu. İsfahan'daki tesisin faaliyetlerine başlamış olması, İran'ın gelişmiş santrifüj parçaları imalat kapasitesinde büyük bir artış gerçekleştirdiği anlamına gelebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İHA ve füzeleri durduran sistemi geliştirdiler! "Dünyada bir ilk" İHA ve füzeleri durduran sistemi geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"
Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklamasıMansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması
Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldiUçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.