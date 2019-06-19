İran Nükleer Anlaşma İçin Çin ve Rusya’yla Görüşüyor

Fransa ve Almanya, İran’la yaşanan gerilimi düşürme çabalarını arttırıyor. Ancak iki ülkenin dışişleri bakanları İran’ın Avrupa’ya ABD yaptırımlarını hafifletmek için tanıdığı sürenin dolmak üzere olduğunun ve savaş ihtimalini ortadan kaldıracak çözümün hala bulunmadığının da farkında.

Rusya’nın TASS haber ajansına göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamkani, Avrupa’yla nükleer anlaşmanın başarısız olması durumunda İran’ın Rusya ve Çin’le bir mekanizma oluşturmak için görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris’teki kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Çabalarımızı birleştirmek istiyoruz böylece gerilimi azaltma sürecine girebiliriz” dedi.

Le Drian, “Hala zaman var ve umuyorum tüm aktörler daha fazla itidal gösterebilir. Hala zaman var, ama çok az” dedi.

E3 ülkeleri denilen İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ı 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmada tutmak için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Ancak Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar arasında artık diplomatik çözüm yolunun sonuna gelinmiş olabileceği kaygıları da hakim.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Körfez’de savaş riskinin hala devam ettiğini söyledi.

Maas, “Her şeyi yapmalıyız ki konu bu noktaya gelmesin. Bu nedenle tüm taraflarla görüşüyoruz. Ben İran’a gittim ve Amerikalılarla da görüşüyoruz. Diyalog aracılığıyla tansiyonu düşürmeliyiz. Şimdi ‘önce diplomasi’ zamanı ve biz de bu hedefe bağlıyız” ifadelerini kullandı.

E3 ülkeleri ABD’nin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran’a yaşam desteği olan anlaşmayı hayatta tutmanın yollarını arıyor.