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İran Nükleer Anlaşma Konusunda Açıkladığı 60 Günlük Süreyi Uzatmayacak

19.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

İran, nükleer anlaşmanın devamı konusunda açıkladığı süreyi uzatmayacağını açıkladı. İran’ın Avrupa ülkelerine anlaşmayla ilgili koyduğu süre 8 Temmız tarihinde doluyor

İran Nükleer Anlaşma Konusunda Açıkladığı 60 Günlük Süreyi Uzatmayacak

İran, nükleer anlaşmanın devamı konusunda açıkladığı süreyi uzatmayacağını açıkladı. İran’ın Avrupa ülkelerine anlaşmayla ilgili koyduğu süre 8 Temmız tarihinde doluyor.

Son olarak İran Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer anlaşmada belirlenen sınırların üzerinde uranyum zenginleştirme konusunda hazır olduğunu söylemişti. Amerika’nın Başkan Trump tarafından İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran yönetimi anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesini istiyor.

Bu çerçevede açıklama yapan Atom Enerjisi Organizasyonu Sözcüsü Behruz Kamalvandi “İran’ın imzacı ülkeler tanıdığı 60 günlük süre uzatılamaz dolayısıyla planlanan ikinci aşama uygulanacaktır” dedi.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh de yaptığı açıklamada Avrupalı ülkelerin Amerika’nın yaptırımları karşısında yardımcı olmadıklarını söyledi.

İran’ın yeniden belirlenen sınırlar dışında uranyum zenginleştirmeye başlamasının Amerika ve İran arasındaki tansiyonu daha da yükseltmesinden endişe ediliyor.

Amerika Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah etmesini önlemek adına askeri adım atmaya hazır olduklarını söylemişti.

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